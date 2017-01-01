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Наталья Вихлянцева впервые в карьере вышла во второй круг "мэйджора"
Сегодня, 11:34
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"Мэйджор" – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, который является для участников особенно привлекательным с точки зрения престижа, набранных очков и призовых. Первый из "мэйджоров" в этом году стартовал сегодня ночью в Австралии. На корты Мельбурна 130-я ракетка мира Наталья Вихлянцева вышла в хорошей форме. На прошлой неделе она катком прошлась по соперницам в квалификации, не отдав им ни сета. Сегодня ее ждало более серьезное испытание- 80-я ракетка мира Ваня Кинг. Вихлянцева продолжила свою впечатляющую победную серию – 6-3, 6-2, подав 4 эйса и 5 раз взяв подачу американки. Следующей соперницей волгоградки будет соотечественница - более опытная и титулованная Анастасия Павлюченкова.
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