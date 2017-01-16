«Ротор-Волгоград» занял 21-е место за работу в интернете Просмотров: 36 Комментариев: 0

Категории оценивались субъективно специалистами из спортивной и digital-отрасли. Также принималось во внимание то, что в разрезе разных лиг в общей массе сайты имеют совершенно различный общий уровень, поэтому оценки выставлялись с учетом того, в какой из лиг находится клуб. Общий балл складывался из двух составляющих: «рейтинг популярности», на долю которого приходилось 40% от общей оценки, и «рейтинг качества сайта» — 60%.

Сотрудники агентства обращали внимание на дизайн сайта, удобство навигации, посещаемость, количество подписчиков, активность работы в соцсетях.

В результате в общем списке «Ротор-Волгоград» занял 21-е место, опередив целый ряд известных клубов.

На первом месте в опубликованной таблице находится петербургский «Зенит». Затем за ним идут столичные клубы ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Агентство «Digital Sports Ratins» опубликовало результаты анализа работы российских футбольных клубов в интернете. В итоговый список вошли 86 команд, играющих в профессиональных лигах отечественного футбола.Категории оценивались субъективно специалистами из спортивной и digital-отрасли. Также принималось во внимание то, что в разрезе разных лиг в общей массе сайты имеют совершенно различный общий уровень, поэтому оценки выставлялись с учетом того, в какой из лиг находится клуб. Общий балл складывался из двух составляющих: «рейтинг популярности», на долю которого приходилось 40% от общей оценки, и «рейтинг качества сайта» — 60%.Сотрудники агентства обращали внимание на дизайн сайта, удобство навигации, посещаемость, количество подписчиков, активность работы в соцсетях.В результате в общем списке «Ротор-Волгоград» занял 21-е место, опередив целый ряд известных клубов.На первом месте в опубликованной таблице находится петербургский «Зенит». Затем за ним идут столичные клубы ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».



