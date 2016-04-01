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Общественная палата обеспокоена коррупцией в детско-юношеском спорте

Сегодня, 10:47
Lopatin
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Общественная палата обеспокоена коррупцией в детско-юношеском спортеВ Общественной палате РФ открылась «горячая линия» по теме коррупции в детско-юношеском спорте. Номер телефона: 8-800-737-77-66.
По мнению экспертов, в России существует устойчивая система вымогательства со стороны представителей профессиональных футбольных клубов в момент перехода футболистов из детско-юношеских школ в профессиональные клубы. Не менее остро стоит и проблема навязывания платных услуг в бюджетных спортивных учреждениях.
Как заверили в Общественной палате РФ, на основе материалов «горячей линии» будут приняты конкретные меры, а также разработаны системные предложения по изменению ситуации в детско-юношеском спорте.
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