Общественная палата обеспокоена коррупцией в детско-юношеском спорте Просмотров: 0 Комментариев: 0

По мнению экспертов, в России существует устойчивая система вымогательства со стороны представителей профессиональных футбольных клубов в момент перехода футболистов из детско-юношеских школ в профессиональные клубы. Не менее остро стоит и проблема навязывания платных услуг в бюджетных спортивных учреждениях.

Как заверили в Общественной палате РФ, на основе материалов «горячей линии» будут приняты конкретные меры, а также разработаны системные предложения по изменению ситуации в детско-юношеском спорте. В Общественной палате РФ открылась «горячая линия» по теме коррупции в детско-юношеском спорте. Номер телефона: 8-800-737-77-66.По мнению экспертов, в России существует устойчивая система вымогательства со стороны представителей профессиональных футбольных клубов в момент перехода футболистов из детско-юношеских школ в профессиональные клубы. Не менее остро стоит и проблема навязывания платных услуг в бюджетных спортивных учреждениях.Как заверили в Общественной палате РФ, на основе материалов «горячей линии» будут приняты конкретные меры, а также разработаны системные предложения по изменению ситуации в детско-юношеском спорте.



