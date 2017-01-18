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В Волгограде пройдет 54-й по счету мотокросс «Битва на Волге»

Сегодня, 10:21
Lopatin
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В Волгограде пройдет 54-й по счету мотокросс «Битва на Волге»29 января в Советском районе Волгограда пройдет 54-й мотокросс «Битва на Волге». В этот раз мероприятие посвящается 74-й годовщине победы под Сталинградом и 90-летию со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, во время мотокросса пройдут показательные выступления по рукопашному бою и авиамодельному спорту, молодежные патриотические акции, соревнования кинологов, выставка военной техники и многое другое.

Представители молодежных организаций пригласят волгоградцев стать участниками и зрителями патриотических акций. Так, например, на снежном склоне потомки героических защитников Родины выложат гвоздиками слово «ПОБЕДА». Сразу на нескольких площадках развернутся выставка авиамоделей «Под крылом самолета», выступление фаерщиков под музыку военных лет «Огонь Победы», акция «Фронтовая открытка». Тематическая площадка «Солдатский привал» воссоздаст атмосферу победного февраля 1943-го года: воспитанники муниципальных учреждений в солдатской форме военных лет исполнят военные песни, танцы, прочтут фронтовые стихи.

Одновременно откроется выставка военной техники, вооружения периода Великой Отечественной войны. А в 15.30 все участники мероприятия увидят военно-историческую реконструкцию «Освобождение концлагеря «Дулаг 205».

Кроме того, будут организованы соревнования по кудо, автомодельному спорту и паркуру, показательные выступления кинологической службы. Также гостям праздника будет предоставлена возможность поучаствовать в тестдрайвах квадроциклов и кроссоверов.

Торжественное открытие мероприятия состоится в воскресенье, 29 января, в 12 часов на трассе «Максимка» в Советском районе, вход свободный. Официальные заезды участников мотокросса в классах «Open», 125, 85, 65 куб.см., «Квадроциклы» и «Шипы» начнутся в 12.30.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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