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» » » Волжское дерби состоялось на Australian open

Волжское дерби состоялось на Australian open

Сегодня, 11:01
Reporter
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Одно из главных открытий открытого чемпионата Австралии по теннису этого года 19-летняя Наталья Вихлянцева сегодня ночью держала экзамен в противостоянии c гораздо более опытной соотечественницей - 27-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой. Последняя одержала комфортную победу 6-2, 6-2 за 1 час 17 минут, переиграв Вихлянцеву по всем показателям- 5 -0 по эйсам и 5-1 по брейкам. Не смотря на поражение спортивные эксперты отмечают заметный прогресс в игре Вихлянцевой, которая последний год тренировалась в США, где ей ставят мощный ударный теннис.
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