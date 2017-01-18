Волжское дерби состоялось на Australian open Просмотров: 0 Комментариев: 0 Одно из главных открытий открытого чемпионата Австралии по теннису этого года 19-летняя Наталья Вихлянцева сегодня ночью держала экзамен в противостоянии c гораздо более опытной соотечественницей - 27-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой. Последняя одержала комфортную победу 6-2, 6-2 за 1 час 17 минут, переиграв Вихлянцеву по всем показателям- 5 -0 по эйсам и 5-1 по брейкам. Не смотря на поражение спортивные эксперты отмечают заметный прогресс в игре Вихлянцевой, которая последний год тренировалась в США, где ей ставят мощный ударный теннис.



