В регионе за год отремонтируют 16 спортзалов в сельских школах Просмотров: 6 Комментариев: 0

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«В 2017 году работа по ремонту спортзалов в сельских школах будет продолжена, - сказала Ирина Роднина. – Кроме того, Партия решила объявить конкурс на лучшую реализацию проекта спортзала. Сегодня по партийной линии в регионах происходит отбор заявок на участие в этой программе. Условия отбора в ближайшее время появятся на официальном сайте «Единой России»». Во вторник, 17 января, в Волгограде руководитель федерального партийного проекта «Детский спорт» Ирина Роднина провела селекторное совещание на тему «Реализация партийной инициативы «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» в 2016 – 2017 годах».Как сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия», на совещании отмечалось, что за четыре года реализации проекта в российских регионах отремонтировано 3 200 спортивных залов в сельских школах. Волгоградская область вошла в число регионов, где продолжится реализация проекта «Детский спорт». Согласно предварительному распределению средств, федеральная субсидия составит порядка 20 миллионов. На эту сумму при региональном софинансировании планируется отремонтировать еще 16 спортзалов в сельских школах.«В 2017 году работа по ремонту спортзалов в сельских школах будет продолжена, - сказала Ирина Роднина. – Кроме того, Партия решила объявить конкурс на лучшую реализацию проекта спортзала. Сегодня по партийной линии в регионах происходит отбор заявок на участие в этой программе. Условия отбора в ближайшее время появятся на официальном сайте «Единой России»».



