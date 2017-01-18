На Кубке губернатора выступят прославленные волгоградские атлеты Просмотров: 0 Комментариев: 0

Отметим, что традиционные открытые соревнования под патронажем администрации Волгоградской области состоятся уже в 17-й раз. Спортсменам предстоит разыграть 12 комплектов медалей. Мужчины будут соревноваться в беге на 60, 200, 400 и 1500 метров, а также прыжках в высоту и длину.

Женщины пробегут дистанции в 60, 200 и 400 метров, а также выявят лучших в тройном прыжке, прыжке с шестом и прыжке в высоту, который станет одним из самых зрелищных видов Кубка-2017. Ведь участие в турнире уже подтвердила Мария Кучина — победительница мирового чемпионата-2015 в Пекине, которая по итогам своего первого зимнего старта в Челябинске возглавила рейтинг мирового сезона с результатом 1,94 м. У мужчин за победу в этом секторе будут бороться олимпийский чемпион Лондона-2012, победитель и призер чемпионатов мира и Европы Иван Ухов.

В соревнованиях примет участие один из мировых лидеров легкоатлетического многоборья — чемпион Европы в помещении волгоградец Илья Шкуренев. На Кубке губернатора он планирует выступить в одном из отдельных видов, как и другой титулованный волгоградский атлет — трехкратный победитель Кубка Европы по многоборьям в командном первенстве Евгений Саранцев. На поддержку зрителей рассчитывают и молодые звезды волгоградского спорта — победительница юниорского первенства Европы-2015 в тройном прыжке, чемпионка России среди молодежи-2016 Валентина Косолапова, серебряный призер континентального первенства в этой же дисциплине Кристина Малая, и многие другие.

Помимо увлекательного спортивного события зрителей Кубка губернатора ждет и яркая развлекательная программа, в рамках которой состоится традиционный розыгрыш призов в лотерее от партнеров соревнований.

Открытие соревнований – в 15.30. Вход свободный.





Фото ГБУ ВО «Центр спортивной подготовки по легкой атлетике». 28 января в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры пройдут соревнования по легкой атлетике на Кубок губернатора области. Соревнования будут проводиться в статусе очередного этапа Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА-2017, сообщили в Центре спортивной подготовки по легкой атлетике.Отметим, что традиционные открытые соревнования под патронажем администрации Волгоградской области состоятся уже в 17-й раз. Спортсменам предстоит разыграть 12 комплектов медалей. Мужчины будут соревноваться в беге на 60, 200, 400 и 1500 метров, а также прыжках в высоту и длину.Женщины пробегут дистанции в 60, 200 и 400 метров, а также выявят лучших в тройном прыжке, прыжке с шестом и прыжке в высоту, который станет одним из самых зрелищных видов Кубка-2017. Ведь участие в турнире уже подтвердила Мария Кучина — победительница мирового чемпионата-2015 в Пекине, которая по итогам своего первого зимнего старта в Челябинске возглавила рейтинг мирового сезона с результатом 1,94 м. У мужчин за победу в этом секторе будут бороться олимпийский чемпион Лондона-2012, победитель и призер чемпионатов мира и Европы Иван Ухов.В соревнованиях примет участие один из мировых лидеров легкоатлетического многоборья — чемпион Европы в помещении волгоградец Илья Шкуренев. На Кубке губернатора он планирует выступить в одном из отдельных видов, как и другой титулованный волгоградский атлет — трехкратный победитель Кубка Европы по многоборьям в командном первенстве Евгений Саранцев. На поддержку зрителей рассчитывают и молодые звезды волгоградского спорта — победительница юниорского первенства Европы-2015 в тройном прыжке, чемпионка России среди молодежи-2016 Валентина Косолапова, серебряный призер континентального первенства в этой же дисциплине Кристина Малая, и многие другие.Помимо увлекательного спортивного события зрителей Кубка губернатора ждет и яркая развлекательная программа, в рамках которой состоится традиционный розыгрыш призов в лотерее от партнеров соревнований.Открытие соревнований – в 15.30. Вход свободный.



