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» » » Волгоградцы с победы начали серию матчей с казахскими ватерполистами

Волгоградцы с победы начали серию матчей с казахскими ватерполистами

Сегодня, 16:50
Lopatin
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Волгоградцы с победы начали серию матчей с казахскими ватерполистамиВ пятницу, 20 января, игроки первой команды «Спартак-Волгоград» весьма успешно провели первый из четырех матчей Суперлиги с ватерполистами ВК «Астана» (Казахстан).
Как рассказали в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», в поединке с лидерами открытого Чемпионата России спортсмены из Казахстана вели в счете 13 минут. Выиграв первый период, они держались до середины второй 8-миминутки. Затем до конца встречи удача была на стороне волгоградцев. Итог матча: ВК «Астана» (Казахстан) – «Спартак-Волгоград» 5:11.
Сегодня вечером соперники снова встречаются - в 18 часов состоится повторный матч 9-го тура. А в субботу, 21 января, клубы проведут две перенесенные встречи 4-го тура Чемпионата России. Начало игр в 12.00 и 18.00.


Фото ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
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