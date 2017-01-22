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Волгоградские ватерполисты 4 раза обыграли соперников из Казахстана

Сегодня, 11:59
Lopatin
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Волгоградские ватерполисты 4 раза обыграли соперников из КазахстанаВ минувшую пятницу, 20 января, в рамках 9-го тура открытого Чемпионата России команды Суперлиги «Спартак-Волгоград» и «Астана» (Казахстан) провели два матча. Оба закончились со счетом 11:5 в пользу наших земляков, сообщает пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
21 января волгоградцы еще 2 раза встречались с соперниками в бассейне спортивного комплекса на ул. 8-й Воздушной армии. На этот раз проводились матчи перенесенного 4-го тура открытого Чемпионата России.
В субботу в первой встрече гости вновь показали и мастерство, и характер, сражаясь до последних секунд встречи. Тренерский штаб спартаковцев Волгограда, выступающих без 4-х игроков основного состава, отрабатывал тактические схемы с учетом игры молодежи. Игра закончилась в пользу волгоградцев со счетом 9:3.
Заключительный 4-й матч двухтурового противостояния спартаковцев Волгограда и игроков ВК «Астана» в рамках открытого Чемпионата России также прошел в борьбе. Ватерполисты Казахстана бились с первой до последней секунды матча. Но удача была на стороне наших земляков. Итог встречи: «Спартак-Волгоград» – ВК «Астана» 13:9.
ВК «Астана» – базовый клуб сборной Казахстана, выступающей на международной арене, опыта этим ватерполистам не забывать. По словам наставника команды «Спартак-Волгоград» Владимира Карабутова, вынужденного проводить эти встречи без четырех игроков «основы», для спартаковской молодежи эти игры стали хорошей практикой, рассказали в пресс-службе волгоградского клуба.


Фото с сайта ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
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