В регионе растет количество предприятий, где поощряют занятия спортом Просмотров: 0 Комментариев: 0

По данным мониторинга регионального комитета по труду и занятости населения, работодатели предусматривают для сотрудников компенсации оплаты занятий спортом в клубах и секциях; организацию и проведение спортивных мероприятий; приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря. Кроме того, обустраиваются новые и реконструируются имеющиеся помещения и площадки для занятий спортом, на предприятиях развивают ведомственные физкультурно-спортивные клубы. 2 908 работодателей волгоградского региона включили в план по улучшению условий и охраны труда мероприятия по развитию физкультуры и спорта в трудовых коллективах. В 2016 году количество предприятий, уделяющих этому внимание, увеличилось на 69 процентов, сообщает пресс-служба областной администрации.По данным мониторинга регионального комитета по труду и занятости населения, работодатели предусматривают для сотрудников компенсации оплаты занятий спортом в клубах и секциях; организацию и проведение спортивных мероприятий; приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря. Кроме того, обустраиваются новые и реконструируются имеющиеся помещения и площадки для занятий спортом, на предприятиях развивают ведомственные физкультурно-спортивные клубы.



