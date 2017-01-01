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» » » В регионе растет количество предприятий, где поощряют занятия спортом

В регионе растет количество предприятий, где поощряют занятия спортом

Сегодня, 11:45
Lopatin
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В регионе растет количество предприятий, где поощряют занятия спортом2 908 работодателей волгоградского региона включили в план по улучшению условий и охраны труда мероприятия по развитию физкультуры и спорта в трудовых коллективах. В 2016 году количество предприятий, уделяющих этому внимание, увеличилось на 69 процентов, сообщает пресс-служба областной администрации.
По данным мониторинга регионального комитета по труду и занятости населения, работодатели предусматривают для сотрудников компенсации оплаты занятий спортом в клубах и секциях; организацию и проведение спортивных мероприятий; приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря. Кроме того, обустраиваются новые и реконструируются имеющиеся помещения и площадки для занятий спортом, на предприятиях развивают ведомственные физкультурно-спортивные клубы.
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