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» » » Волгоградский тренер возглавил сборную России по волейболу

Волгоградский тренер возглавил сборную России по волейболу

Сегодня, 14:02
Lopatin
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Волгоградский тренер возглавил сборную России по волейболуНаш земляк, заслуженный тренер России Владимир Кузюткин возглавит национальную женскую сборную. Такое решение было принято 21 января на заседании исполкома Российской федерации волейбола.
Владимир Кузюткин в 1976 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, после чего работал преподавателем на кафедре спортивных игр, создал волейбольную команду «Мотор», которую вывел в первую лигу чемпионата СССР.
Этот опытнейший специалист уже работал с женской сборной России и привел ее к титулу чемпиона мира в 2010 году. Сейчас в его задачу входит создать команду, в составе которой пока только несколько игроков, сообщили в Российской федерации волейбола.
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