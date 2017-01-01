Волгоградский тренер возглавил сборную России по волейболу Просмотров: 0 Комментариев: 0

Владимир Кузюткин в 1976 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, после чего работал преподавателем на кафедре спортивных игр, создал волейбольную команду «Мотор», которую вывел в первую лигу чемпионата СССР.

Этот опытнейший специалист уже работал с женской сборной России и привел ее к титулу чемпиона мира в 2010 году. Сейчас в его задачу входит создать команду, в составе которой пока только несколько игроков, сообщили в Российской федерации волейбола. Наш земляк, заслуженный тренер России Владимир Кузюткин возглавит национальную женскую сборную. Такое решение было принято 21 января на заседании исполкома Российской федерации волейбола.Владимир Кузюткин в 1976 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, после чего работал преподавателем на кафедре спортивных игр, создал волейбольную команду «Мотор», которую вывел в первую лигу чемпионата СССР.Этот опытнейший специалист уже работал с женской сборной России и привел ее к титулу чемпиона мира в 2010 году. Сейчас в его задачу входит создать команду, в составе которой пока только несколько игроков, сообщили в Российской федерации волейбола.



