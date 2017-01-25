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» » » Татьяну Лебедеву лишили двух олимпийских медалей из-за допинга

Татьяну Лебедеву лишили двух олимпийских медалей из-за допинга

Сегодня, 17:44
Reporter
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Несколько минут назад на официальном сайте Международного олимпийского комитета появилась сенсационная новость со знаком минус. Одна из самых известных и титулованных спортсменок Волгоградской области Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр-2008. Сделано это на основании положительных результатов проб Лебедевой, взятых во время Олимпийских игр в Пекине, где Лебедева взяла серебряные медали в тройном прыжке и прыжках в длину. В анализах легкоатлетки был обнаружен туринабол. По горькой иронии неприятные новости настигли легкоатлетку в Татьянин день.
Напомним, за свою карьеру Татьяна Лебедева завоевала 5 олимпийских наград и имеет звание заслуженного мастера спорта. После завершения спортивной карьеры Лебедева была депутатом Волгоградской областной Думы, а с октября 2014 года и по настоящее время она является членом Совета Федераций от Волгоградской области.
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