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В Волгограде журналисты в хоккейном матче победили сборную студентов

Сегодня, 12:24
Lopatin
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В Волгограде журналисты в хоккейном матче победили сборную студентовВ среду, 25 января, Волгоградский государственный университет совместно с областным комитетом молодежной политики провели праздничные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества, на катке «Новое поколение».
Как рассказали в пресс-центре ВолГУ, сразу после конкурсной развлекательной программы состоялся хоккейный матч между командой студентов волгоградских вузов (ВолГУ, ВолгГТУ, ВолГАУ и ВГСПУ) и медиасборной, в которую вошли журналисты Муниципального телевидения Волгограда, телеканала «Волгоград 24», информационного сайта «Спорт 34», пресс-службы футбольного клуба «Ротор».
Участники матча продемонстрировали упорную и непредсказуемую игру, которая закончилась со счетом 3:4 в пользу журналистов. Призом за участие в празднике стали два огромных торта от партнера мероприятия компании «Ростелеком».


Фото пресс-центра ВолГУ.
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