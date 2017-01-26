В Волгограде журналисты в хоккейном матче победили сборную студентов Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-центре ВолГУ, сразу после конкурсной развлекательной программы состоялся хоккейный матч между командой студентов волгоградских вузов (ВолГУ, ВолгГТУ, ВолГАУ и ВГСПУ) и медиасборной, в которую вошли журналисты Муниципального телевидения Волгограда, телеканала «Волгоград 24», информационного сайта «Спорт 34», пресс-службы футбольного клуба «Ротор».

Участники матча продемонстрировали упорную и непредсказуемую игру, которая закончилась со счетом 3:4 в пользу журналистов. Призом за участие в празднике стали два огромных торта от партнера мероприятия компании «Ростелеком».





Фото пресс-центра ВолГУ. В среду, 25 января, Волгоградский государственный университет совместно с областным комитетом молодежной политики провели праздничные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества, на катке «Новое поколение».Как рассказали в пресс-центре ВолГУ, сразу после конкурсной развлекательной программы состоялся хоккейный матч между командой студентов волгоградских вузов (ВолГУ, ВолгГТУ, ВолГАУ и ВГСПУ) и медиасборной, в которую вошли журналисты Муниципального телевидения Волгограда, телеканала «Волгоград 24», информационного сайта «Спорт 34», пресс-службы футбольного клуба «Ротор».Участники матча продемонстрировали упорную и непредсказуемую игру, которая закончилась со счетом 3:4 в пользу журналистов. Призом за участие в празднике стали два огромных торта от партнера мероприятия компании «Ростелеком».



