Лебедева: только одна проба с ОИ-2008 оказалась положительной Просмотров: 6 Комментариев: 0

Напомним, в среду, 25 января, стало известно о том, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат на туринабол. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр-2008.

«Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора, – сказала Лебедева. - Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться. К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю».

Как сообщает сайт Легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила, что только в одной из трех ее проб на Олимпийских играх 2008 года в Пекине был обнаружен запрещенный препарат. Об этом спортсменка заявила ТАСС Напомним, в среду, 25 января, стало известно о том, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат на туринабол. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр-2008.«Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора, – сказала Лебедева. - Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться. К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю».Как сообщает сайт RusAthletics - Легкая атлетика России , Татьяна Лебедева собирается оспорить решение МОК. Она будет подавать аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Аппеляцию в CAS будет подавать и Татьяна Лебедева, которую МОК также лишил двух серебряных наград пекинской Олимпиады.



