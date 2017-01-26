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» » » Лебедева: только одна проба с ОИ-2008 оказалась положительной

Лебедева: только одна проба с ОИ-2008 оказалась положительной

Сегодня, 13:52
Lopatin
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Лебедева: только одна проба с ОИ-2008 оказалась положительнойЛегкоатлетка Татьяна Лебедева заявила, что только в одной из трех ее проб на Олимпийских играх 2008 года в Пекине был обнаружен запрещенный препарат. Об этом спортсменка заявила ТАСС.
Напомним, в среду, 25 января, стало известно о том, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат на туринабол. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр-2008.
«Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора, – сказала Лебедева. - Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться. К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю».
Как сообщает сайт RusAthletics - Легкая атлетика России, Татьяна Лебедева собирается оспорить решение МОК. Она будет подавать аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Аппеляцию в CAS будет подавать и Татьяна Лебедева, которую МОК также лишил двух серебряных наград пекинской Олимпиады.
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