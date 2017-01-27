В Волгограде пройдет открытый турнир по спортивному страйкболу Просмотров: 0 Комментариев: 0

в 10.00 состоится II открытый турнир по спортивному страйкболу «Я служу России». Мероприятие приурочено к празднованию 74-й годовщины Победы под Сталинградом.

По информации пресс-службы городской мэрии, в турнире примут участие команды воспитанников муниципальных учреждений сферы молодежной политики Волгограда, представителей ГУ МВД России по Волгоградской области, подразделение Российской Гвардии ОМОН, СОБР, УФСИН, ФССП, Волгоградского ЛУ МВД России.

Турнир пройдет в два этапа. Сначала состоятся соревнования среди команд правоохранительных органов по страйкболу. Затем будут организованы состязания среди воспитанников молодежно-подростковых клубов Волгограда, где они проявят свою смекалку в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», продемонстрируют быстроту и ловкость, станут участниками игры лазертаг.

Здесь же будет развернута выставка современного оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны.

Начало мероприятия – в 10 часов. В субботу, 28 января, в волгоградском Дворце спорта состоится II открытый турнир по спортивному страйкболу «Я служу России», приуроченный к празднованию 74-й годовщины победы под Сталинградом.в 10.00 состоится II открытый турнир по спортивному страйкболу «Я служу России». Мероприятие приурочено к празднованию 74-й годовщины Победы под Сталинградом.По информации пресс-службы городской мэрии, в турнире примут участие команды воспитанников муниципальных учреждений сферы молодежной политики Волгограда, представителей ГУ МВД России по Волгоградской области, подразделение Российской Гвардии ОМОН, СОБР, УФСИН, ФССП, Волгоградского ЛУ МВД России.Турнир пройдет в два этапа. Сначала состоятся соревнования среди команд правоохранительных органов по страйкболу. Затем будут организованы состязания среди воспитанников молодежно-подростковых клубов Волгограда, где они проявят свою смекалку в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», продемонстрируют быстроту и ловкость, станут участниками игры лазертаг.Здесь же будет развернута выставка современного оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны.Начало мероприятия – в 10 часов.



