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Волгоградцы в двух матчах не смогли победить ватерполистов из Казани

Сегодня, 12:39
Lopatin
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Волгоградцы в двух матчах не смогли победить ватерполистов из КазаниВ минувшие пятницу и субботу в рамках 10-го тура Чемпионата России среди команд Суперлиги ватерполисты клуба «Спартак-Волгоград» провели 2 матча с игроками казанского «Синтеза».
Как сообщили в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», первая встреча закончилась боевой ничьей достойных соперников – 6:6. А во вчерашнем матче удача была на стороне игроков «Синтеза». Хозяева бассейна и счет открыли, и быстро добились разницы в 2 мяча. В начале 3-го периода волгоградцы сократили разницу в счете до 4:6. Но 4-й период у спартаковцев не получился. Имея несколько раз численное преимущество, наши земляки не смогли его реализовать.Итог встречи: «Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» 10:4.
Очередная проверка сил ватерполистам команды «Спартак-Волгоград» – лидерам Чемпионата России – предстоит 3-4 февраля. В Волгограде они встретятся с ближайшими преследователями – динамовцами Москвы.


Фото пресс-службы ГАУ ВО «Спартак-Волгоград».
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