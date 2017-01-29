Волгоградцы в двух матчах не смогли победить ватерполистов из Казани Просмотров: 29 Комментариев: 0

Как сообщили в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», первая встреча закончилась боевой ничьей достойных соперников – 6:6. А во вчерашнем матче удача была на стороне игроков «Синтеза». Хозяева бассейна и счет открыли, и быстро добились разницы в 2 мяча. В начале 3-го периода волгоградцы сократили разницу в счете до 4:6. Но 4-й период у спартаковцев не получился. Имея несколько раз численное преимущество, наши земляки не смогли его реализовать.Итог встречи: «Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» 10:4.

Очередная проверка сил ватерполистам команды «Спартак-Волгоград» – лидерам Чемпионата России – предстоит 3-4 февраля. В Волгограде они встретятся с ближайшими преследователями – динамовцами Москвы.





Фото пресс-службы ГАУ ВО «Спартак-Волгоград». В минувшие пятницу и субботу в рамках 10-го тура Чемпионата России среди команд Суперлиги ватерполисты клуба «Спартак-Волгоград» провели 2 матча с игроками казанского «Синтеза».Как сообщили в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», первая встреча закончилась боевой ничьей достойных соперников – 6:6. А во вчерашнем матче удача была на стороне игроков «Синтеза». Хозяева бассейна и счет открыли, и быстро добились разницы в 2 мяча. В начале 3-го периода волгоградцы сократили разницу в счете до 4:6. Но 4-й период у спартаковцев не получился. Имея несколько раз численное преимущество, наши земляки не смогли его реализовать.Итог встречи: «Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» 10:4.Очередная проверка сил ватерполистам команды «Спартак-Волгоград» – лидерам Чемпионата России – предстоит 3-4 февраля. В Волгограде они встретятся с ближайшими преследователями – динамовцами Москвы.



