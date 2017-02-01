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ВФЛА: спортсменам не стоит принимать витамины «Компливит»

Сегодня, 14:30
Lopatin
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ВФЛА: спортсменам не стоит принимать витамины «Компливит»Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила большое количество обращений от спортсменов, которые просят разъяснить статус витаминно-минерального комплекса «Компливит» относительно Запрещенного списка. Сегодня официальный ответ ВФЛА опубликовал портал RusAthletics - Легкая атлетика России.

«Витаминно-минеральный комплекс «Компливит» содержит кобальт, который находится в списке запрещенных субстанций с 2015 года. Данная субстанция включена в раздел «S2. Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики». Субстанции, включенные в этот раздел, не относятся к «особым». Минимальная концентрация кобальта в пробе спортсмена даст положительный результат, что может повлечь за собой применение стандартного срока дисквалификации (4 года за первое нарушение)», – говорится в ответе ВФЛА.

Кстати, по информации Российского антидопингового агентства «РУСАДА», кобальт запрещен в любом виде, соответственно, все витаминно-минеральные комплексы, в состав которых входит кобальт («Компливит», «Кобахел», «Кобальт DS», «BIO MAX» и др.) запрещены как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.
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