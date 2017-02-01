У Антонины Кривошапки в пробе с ОИ-2012 нашли туринабол 60 0



Помимо Кривошапки, за российскую команду в финале соревнований выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх. В полуфинальном забеге участвовали Анастасия Капачинская и Наталья Назарова.



Российская бегунья на средние дистанции Антонина Кривошапка опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сегодня сообщает



«Мы ждали этого решения, теперь будет подаваться иск в CAS. Во время перепроверки была использована непонятная методика, в результате было обнаружено не вещество, а метаболиты. Думаю, что это дело политизировано», – сказал Типаев.





Источник фото: sport-express.ru В среду, 1 февраля, Международный олимпийский комитет сообщил, что лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров. Причиной этому послужила положительная допинг-проба у Атнонины Кривошапки. После перепроверки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.Помимо Кривошапки, за российскую команду в финале соревнований выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх. В полуфинальном забеге участвовали Анастасия Капачинская и Наталья Назарова.Российская бегунья на средние дистанции Антонина Кривошапка опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на тренера чемпионки мира 2013 года в эстафете 4х400 метров Владимира Типаева.«Мы ждали этого решения, теперь будет подаваться иск в CAS. Во время перепроверки была использована непонятная методика, в результате было обнаружено не вещество, а метаболиты. Думаю, что это дело политизировано», – сказал Типаев.



