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В Волгограде прошел традиционный пробег в честь победы под Сталинградом

Вчера, 16:18
Lopatin
В Волгограде прошел традиционный пробег в честь победы под СталинградомВ четверг, 2 февраля, 850 спортсменов стали участниками 70-го Всероссийского легкоатлетического пробега, посвященного 74-й годовщине победы советских войск под Сталинградом.

По информации пресс-службы мэрии Волгограда, сегодня на Центральной набережной собрались легкоатлеты из Москвы, Краснодара, Шахт, Белой Калитвы, Казани, Энгельса, Ивановской, Саратовской, Нижегородской, Ростовской областей, Чувашской республики. Вместе со спортсменами из городов и районов Волгоградской области они преодолевали дистанции в 1,3 км, 5 км и 10 км. За победу боролись учащиеся школ, профессиональных образовательных учреждений, студенты вузов и ветераны спорта.

В 16 часов в камерном зале муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт» началось награждение победителей и призеров. Они будут отмечены ценными призами, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда, командам-победителям будут вручены кубки. Кроме того, лучшие участники соревнований получат специальные призы от партнеров мероприятия.


Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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Комментарии (1)
Владимир Вчера, 16:43
А сотни потомков защитников Сталинграда и других участников войны дрожали от холода из-за переноса времени пробега, чтобы не мешать Володину и его свите проявлять своё уважение памяти их дедов.
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