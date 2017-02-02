В Волгограде прошел традиционный пробег в честь победы под Сталинградом



По информации пресс-службы мэрии Волгограда, сегодня на Центральной набережной собрались легкоатлеты из Москвы, Краснодара, Шахт, Белой Калитвы, Казани, Энгельса, Ивановской, Саратовской, Нижегородской, Ростовской областей, Чувашской республики. Вместе со спортсменами из городов и районов Волгоградской области они преодолевали дистанции в 1,3 км, 5 км и 10 км. За победу боролись учащиеся школ, профессиональных образовательных учреждений, студенты вузов и ветераны спорта.



В 16 часов в камерном зале муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт» началось награждение победителей и призеров. Они будут отмечены ценными призами, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда, командам-победителям будут вручены кубки. Кроме того, лучшие участники соревнований получат специальные призы от партнеров мероприятия.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. В четверг, 2 февраля, 850 спортсменов стали участниками 70-го Всероссийского легкоатлетического пробега, посвященного 74-й годовщине победы советских войск под Сталинградом.По информации пресс-службы мэрии Волгограда, сегодня на Центральной набережной собрались легкоатлеты из Москвы, Краснодара, Шахт, Белой Калитвы, Казани, Энгельса, Ивановской, Саратовской, Нижегородской, Ростовской областей, Чувашской республики. Вместе со спортсменами из городов и районов Волгоградской области они преодолевали дистанции в 1,3 км, 5 км и 10 км. За победу боролись учащиеся школ, профессиональных образовательных учреждений, студенты вузов и ветераны спорта.В 16 часов в камерном зале муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт» началось награждение победителей и призеров. Они будут отмечены ценными призами, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда, командам-победителям будут вручены кубки. Кроме того, лучшие участники соревнований получат специальные призы от партнеров мероприятия.



