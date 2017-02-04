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» » » Тренеру волгоградских ватерполистов вручили почетный знак города-героя

Тренеру волгоградских ватерполистов вручили почетный знак города-героя

Сегодня, 12:06
Lopatin
Тренеру волгоградских ватерполистов вручили почетный знак города-герояВ пятницу, 3 февраля, перед ватерпольным матчем «Спартак-Волгоград» – Динамо» (Москва) состоялось награждение наставника волгоградских спортсменов. Главному тренеру команды, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру России Владимиру Карабутову был вручен почетный знак города-героя «За верность Отечеству».

Как сообщает пресс-служба ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», решение о награждении было принято депутатами Волгоградской городской Думы. Почетным знаком «За верность Отечеству» награждаются граждане за воинскую и трудовую доблесть, в том числе, за высокие достижения в области физической культуры и спорта, получившие признания волгоградцев. Награду тренеру, который 7 раз подряд приводил спартаковцев к титулу сильнейших в России, вручил заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков.

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко пожелал Карабутову на посту главного тренера сборной России добиваться таких же больших успехов, как и в спартаковском клубе. Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов отметил высокие профессиональные и замечательные человеческие качества наставника бессменных чемпионов страны последних 7 лет.


Фото пресс-службы ГАУ ВО «Спартак-Волгоград»
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