Волгоградские ватерполисты с трудом победили московских динамовцев



Как рассказали в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», в минувшую пятницу встреча лидеров российского водного поло завершилась боевой ничьей: 6:6. А вот второй матч чемпионы России выиграли у столичных динамовцев. Но победа им далась с большим трудом. К исходу первых полутора периодов волгоградцы уступали со счетом 0:5. Но к концу встречи наши земляки смогли изменить ситуацию в свою сторону. Итог вчерашнего матча 11-го тура Суперлиги Чемпионата России: «Спартак-Волгоград» – «Динамо» (Москва) 8:7.



После этого тура спартаковцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, на 8 очков опережая ближайших преследователей – динамовцев Москвы, и на 10 очков игроков казанского «Синтеза». Следующие матчи Чемпионата России волгоградские ватерполисты проведут в гостях 18-19 февраля с подмосковным клубом «Штурм-2002».





Фото пресс-службы ГАУ ВО «Спартак-Волгоград» 3 и 4 февраля в рамках 11-го тура Суперлиги Чемпионата России игроки ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград» провели две встречи с командой «Динамо» (Москва). Матчи проходили в бассейне волгоградского спортивного комплекса на улице 8-й Воздушной армии.Как рассказали в пресс-службе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград», в минувшую пятницу встреча лидеров российского водного поло завершилась боевой ничьей: 6:6. А вот второй матч чемпионы России выиграли у столичных динамовцев. Но победа им далась с большим трудом. К исходу первых полутора периодов волгоградцы уступали со счетом 0:5. Но к концу встречи наши земляки смогли изменить ситуацию в свою сторону. Итог вчерашнего матча 11-го тура Суперлиги Чемпионата России: «Спартак-Волгоград» – «Динамо» (Москва) 8:7.После этого тура спартаковцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, на 8 очков опережая ближайших преследователей – динамовцев Москвы, и на 10 очков игроков казанского «Синтеза». Следующие матчи Чемпионата России волгоградские ватерполисты проведут в гостях 18-19 февраля с подмосковным клубом «Штурм-2002».



