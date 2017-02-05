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НовостиВолгограда.ру » Новости » Спорт » Волгоградские ватерполисты с трудом победили московских динамовцев
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18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Очевидец рассказал телеканалу «360» об обстоятельствах гибели семилетнего мальчика во время катания на тюбинге в Ногинском районе. Инцидент произошел в субботу, 4 февраля, около 16:00. По словам ...
Лавров рассказал, почему Россия ввела ответные меры на санкции ЕС
Российское продэмбарго в отношении европейских производителей было зеркальной и честной мерой, нельзя было допустить недобросовестной конкуренции со стороны производителей ЕС при введении Брюсселем ...
Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе
Киев сообщает, что "стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки".