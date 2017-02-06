За допинг спортсменов хотят лишить президентских стипендий на 2 года



Уже проводятся общественное обсуждение текста проекта и независимая антикоррупционная экспертиза.

Министерство спорта РФ разработало законопроект, согласно которому спортсмены, тренеры и иные специалисты сборных, уличенные в нарушении антидопинговых правил, должны лишаться стипендии президента РФ не только на срок дисквалификации, но и в последующие два года. Текст документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Уже проводятся общественное обсуждение текста проекта и независимая антикоррупционная экспертиза.



