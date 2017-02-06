Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волжские судоремонтники займутся подготовкой теплоходов к навигации

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

Волгоградцы по «горячей линии» смогут узнать о работе автобусов

» » » За допинг спортсменов хотят лишить президентских стипендий на 2 года

За допинг спортсменов хотят лишить президентских стипендий на 2 года

Вчера, 13:35
Lopatin
За допинг спортсменов хотят лишить президентских стипендий на 2 годаМинистерство спорта РФ разработало законопроект, согласно которому спортсмены, тренеры и иные специалисты сборных, уличенные в нарушении антидопинговых правил, должны лишаться стипендии президента РФ не только на срок дисквалификации, но и в последующие два года. Текст документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уже проводятся общественное обсуждение текста проекта и независимая антикоррупционная экспертиза.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

У Антонины Кривошапки в пробе с ОИ-2012 нашли туринабол

В числе спортсменов, лишившихся медали ОИ и ЧМ из-за допинг-пробы, волгоградка Юлия Зарипова

Общественники поддержали идею создания центра спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ

Волгоградцы успешно выступили на IХ Всероссийских летних спортивных сельских играх

Волжский поблагодарили за спортивные достижения

Завершен городской этап Президентских спортивных игр

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги