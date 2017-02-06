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» » » Исинбаева стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр

Исинбаева стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр

Вчера, 19:11
Lopatin
Исинбаева стала официальным послом III зимних Всемирных военных игрДвукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, сообщает сегодня пресс-центр Игр.

На торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится 24 февраля, Исинбаева будет нести флаг Российской Федерации.

В этом году в соревнованиях примут участие около тысячи сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе представителей армий НАТО.


Источник фото: sport-express.ru
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