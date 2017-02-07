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» » » В Волгограде погасили марки с изображением талисмана ЧМ-2018

В Волгограде погасили марки с изображением талисмана ЧМ-2018

Вчера, 14:31
Lopatin
В Волгограде погасили марки с изображением талисмана ЧМ-2018
Фото: РИАЦ

Во вторник, 7 февраля, в Волгограде в Региональном волонтерском центре состоялась торжественная церемония гашения почтового блока с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Забиваки™.

В числе тех, кто первым погасил блоки с изображением волка Забиваки™, — председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области Аркадий Грушко. В церемонии гашения также приняли участие заместитель председателя регионального комитета молодежной политики Станислав Медведев и руководитель Регионального волонтерского центра области Анна Губина. Почетные гости оставили свои автографы на почтовых блоках с изображением талисмана ЧМ-2018.

Как сообщает пресс-служба губернатора области, дополнительно к выпуску марок были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» с указанием места и даты проведения церемонии: они прошли в Волгограде и в других городах-организаторах предстоящего мирового футбольного первенства.

Кампания по выбору талисмана Чемпионата мира по футболу стартовала в России в апреле 2015 года. На первом этапе были выбраны десять кандидатов. Далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трех финалистов — Волка, Кота и Тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель.
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