В Волжском проведут лыжные гонки для взрослых и малышей



11 февраля в городе Волжском Волгоградской области состоятся открытые соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения XXXV Всероссийской массовой гонки «Лыжня России 2017».



Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году организаторы подготовили дистанции в зависимости от возрастной категории участников: «малыш забег» (4-7 лет), 1 километр (7-12 лет), 2 километра (13-17 лет), 6 километров (18-40 лет), 3 километра (41 год и старше).



Сбор и регистрация участников – в 9.30 в фойе в ЦКиИ «Октябрь». Первый забег стартует в парке «Волжский» в 11 часов.



Всех, кто решит принять участие в гонках, организаторы просят захватить с собой лыжи и хорошее настроение.



Фото: moiklin.ru в городеВолгоградской области состоятся открытые соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения XXXV Всероссийской массовой гонки».Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году организаторы подготовили дистанции в зависимости от возрастной категории участников:Сбор и регистрация участников –в фойе в. Первый забег стартует в парке «Волжский» в 11 часов.Всех, кто решит принять участие в гонках, организаторы просят захватить с собой лыжи и хорошее настроение.



