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В Волжском проведут лыжные гонки для взрослых и малышей

Вчера, 18:49
Lopatin
В Волжском проведут лыжные гонки для взрослых и малышей

11 февраля в городе Волжском Волгоградской области состоятся открытые соревнования по лыжным гонкам в рамках проведения XXXV Всероссийской массовой гонки «Лыжня России 2017».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году организаторы подготовили дистанции в зависимости от возрастной категории участников: «малыш забег» (4-7 лет), 1 километр (7-12 лет), 2 километра (13-17 лет), 6 километров (18-40 лет), 3 километра (41 год и старше).

Сбор и регистрация участников – в 9.30 в фойе в ЦКиИ «Октябрь». Первый забег стартует в парке «Волжский» в 11 часов.

Всех, кто решит принять участие в гонках, организаторы просят захватить с собой лыжи и хорошее настроение.

Фото: moiklin.ru
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