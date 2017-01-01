Впервые в истории волгоградского тенниса местная воспитанница вошла в число 100 лучших теннисисток мира



На прошлой неделе Вихлянцева удачно выступила на турнире в Санкт-Петербурге, остановившись лишь в полуфинале, что сразу же выразилось в резком подъеме в мировом рейтинге. Теперь воспитанница волгоградской школы тенниса стала 88-й ракеткой мира. Одновременно с этим прорывом хорошие новости для Натальи пришли из сборной России. Капитан команды Анастасия Мыскина вызвала Вихлянцеву для участия в Кубке Федераций. Причем волгоградка из-за травм соотечественниц сразу стала вторым номер сборной.

Отстаивать честь страны Вихлянцевой предстоит в уже ближайшие выходные. Соперницами российских теннисисток будет девушки из Тайваня. На прошлой неделеудачно выступила на турнире, остановившись лишь в полуфинале, что сразу же выразилось в резком подъеме в мировом рейтинге. Теперь воспитанница волгоградской школы тенниса стала. Одновременно с этим прорывом хорошие новости для Натальи пришли из сборной России. Капитан команды Анастасия Мыскина вызвала Вихлянцеву для участия в Кубке Федераций. Причем волгоградка из-за травм соотечественниц сразу стала вторым номер сборной.Отстаивать честь страны Вихлянцевой предстоит в уже ближайшие выходные. Соперницами российских теннисисток будет девушки из Тайваня.



