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» » » Впервые в истории волгоградского тенниса местная воспитанница вошла в число 100 лучших теннисисток мира

Впервые в истории волгоградского тенниса местная воспитанница вошла в число 100 лучших теннисисток мира

Сегодня, 11:17
Reporter
Впервые в истории волгоградского тенниса местная воспитанница вошла в число 100 лучших теннисисток мира

На прошлой неделе Вихлянцева удачно выступила на турнире в Санкт-Петербурге, остановившись лишь в полуфинале, что сразу же выразилось в резком подъеме в мировом рейтинге. Теперь воспитанница волгоградской школы тенниса стала 88-й ракеткой мира. Одновременно с этим прорывом хорошие новости для Натальи пришли из сборной России. Капитан команды Анастасия Мыскина вызвала Вихлянцеву для участия в Кубке Федераций. Причем волгоградка из-за травм соотечественниц сразу стала вторым номер сборной.
Отстаивать честь страны Вихлянцевой предстоит в уже ближайшие выходные. Соперницами российских теннисисток будет девушки из Тайваня.
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