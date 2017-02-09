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» » » Боец MMA Шеннон Ритч пропишется в Ставрополе

Боец MMA Шеннон Ритч пропишется в Ставрополе

Сегодня, 10:30
Lopatin
Боец MMA Шеннон Ритч пропишется в СтаврополеБоец MMA Шеннон Ритч может получить гражданство РФ и прописаться в Ставрополе, сообщается на странице в соцсети депутата гордумы Ставрополя.
"Сейчас я лечу в Москву. Моя цель - содействовать Шеннону Ритчу в получении российского гражданства", - написал в соцсетях Олег Акишев.

По информации портала newstracker, боец смешанных единоборств Шеннон Ритч приезжал в Ставропольский край, чтобы провести поединок с Джеффом Монсоном. Бой проходил в городе Невинномысске. Сейчас американский спортсмен вновь в России и намерен провести ряд мастер-классов.

Боец уже обратился к российскому президенту по вопросу получения гражданства РФ. Ему предложили поселиться в Ставрополе, на что спортсмен отреагировал положительно.


Фото bjpenn.com
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