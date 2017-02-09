Боец MMA Шеннон Ритч пропишется в Ставрополе

"Сейчас я лечу в Москву. Моя цель - содействовать Шеннону Ритчу в получении российского гражданства", - написал в соцсетях Олег Акишев.



По информации портала



Боец уже обратился к российскому президенту по вопросу получения гражданства РФ. Ему предложили поселиться в Ставрополе, на что спортсмен отреагировал положительно.





Фото bjpenn.com Боец MMA Шеннон Ритч может получить гражданство РФ и прописаться в Ставрополе, сообщается на странице в соцсети депутата гордумы Ставрополя."Сейчас я лечу в Москву. Моя цель - содействовать Шеннону Ритчу в получении российского гражданства", - написал в соцсетях Олег Акишев.По информации портала newstracker , боец смешанных единоборств Шеннон Ритч приезжал в Ставропольский край, чтобы провести поединок с Джеффом Монсоном. Бой проходил в городе Невинномысске. Сейчас американский спортсмен вновь в России и намерен провести ряд мастер-классов.Боец уже обратился к российскому президенту по вопросу получения гражданства РФ. Ему предложили поселиться в Ставрополе, на что спортсмен отреагировал положительно.



