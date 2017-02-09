Сборная России по футболу обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 56-го на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в ее активе 592 очка. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.



Наша сборная опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА, обновив декабрьский показатель (56-е место). В ноябре российские футболисты опускались на 55-е место, обновив антирекорд, установленный еще в 1998 году (тогда команда располагалась на 40-й строчке рейтинга).



Такие изменения в том числе вызваны тем, что сборная России как страна-хозяйка предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, официальные матчи которого дают больше очков, нежели товарищеские. При составлении рейтинга учитываются все встречи команды – официальные и товарищеские.



Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1635 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433)



Фото: Fifa.com

Сборная России опустилась с 56-го на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в ее активе 592 очка. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.Наша сборная опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА, обновив декабрьский показатель (56-е место). В ноябре российские футболисты опускались на 55-е место, обновив антирекорд, установленный еще в 1998 году (тогда команда располагалась на 40-й строчке рейтинга).Такие изменения в том числе вызваны тем, что сборная России как страна-хозяйка предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, официальные матчи которого дают больше очков, нежели товарищеские. При составлении рейтинга учитываются все встречи команды – официальные и товарищеские.Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1635 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433)



