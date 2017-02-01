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» » » Волжскому вернули «Центр подготовки спортивного резерва по футболу»

Волжскому вернули «Центр подготовки спортивного резерва по футболу»

Сегодня, 19:24
Lopatin
Волжскому вернули «Центр подготовки спортивного резерва по футболу»Государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивного резерва по футболу» Волгоградской области будет передано в город Волжский. В настоящее время идет согласование документации.

Как рассказали в пресс-службе администрации города-спутника, еще в 2014 году спортивное учреждение было передано в область, так как, по закону, содержание школ олимпийского резерва входит в полномочия субъекта РФ.

И вот сейчас комитет физкультуры и спорта Волгоградской области решил возвратить Центр в связи с тем, что он не соответствует требованиям и стандартам, предъявляемым к государственным спортивным учреждениям. Согласно приказу Минспорта РФ, работа муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере спорта будет направлена на развитие массового спорта. Учреждения физкультуры и спорта будут готовить воспитанников для сборных команд области.

Администрация Волжского принимает учреждение в ведение муниципалитета с целью сохранить возможность заниматься футболом для юных спортсменов. После передачи учреждения занятия продолжатся. Но возникнет вопрос с зарплатой сотрудников. В муниципальном учреждении ее уровень ниже, чем в государственном. Увеличение возможно за счет стимулирующих надбавок, регулируемых локальными актами вновь созданного учреждения, за счет доплаты за результативность и качество обучения.

В настоящее время рассматривается вопрос о создании структурного подразделения спортшколы по футболу в АМУ ФКС «Волжанин», сообщили в городской мэрии.
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