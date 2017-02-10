Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

» » » Областную федерацию парусного спорта возглавил волжский бизнесмен

Областную федерацию парусного спорта возглавил волжский бизнесмен

Сегодня, 13:56
Lopatin
Областную федерацию парусного спорта возглавил волжский бизнесмен

В Волжском прошла отчетно-выборная конференция региональной федерации парусного спорта. Главным ее итогом стало избрание нового президента. Им стал предприниматель в области IT-технологий Кирилл Рассолов.

Областную федерацию парусного спорта возглавил волжский бизнесмен
Кирилл Рассолов

33-летний бизнесмен работает в интернет-сфере и сопровождает проведение спортивных мероприятий. В парусном спорте уже 27 лет. Неоднократный победитель и призер региональных и всероссийских регат. Яхтсмены посчитали, что он станет достойной заменой предыдущему главе федерации – Аркадию Михайлову, который сложил с себя полномочия. Контракт на новом месте работы запрещает Михайлову совмещение должности с работой в общественных организациях.

«Задачей нового президиума считаю поднятие соревнований на качественно новый уровень и привлечение к участию в мероприятиях областной ФПС как можно большего числа яхтсменов. Причем как местных, так и наших единомышленников из соседних регионов. Подобная практика реализуется в ходе подготовки к главному старту сезона – Кубку Нижней Волги, который традиционно проводится совместно с саратовскими яхтсменами и собирает участников из 8-10 городов России», – отметил Кирилл Рассолов в приветственной речи к яхтсменам.

Фото: fest.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волгоградскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ возглавил Максим Опалев

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Владимир Морозов вернулся в Волгоград

Российские каратисты встретятся завтра на волжских татами

В акватории Волги стартует двухдневная парусная регата

В Волгоградской области пройдет регата «Паруса России»

Волгоградцы приглашаются на спортивное шоу

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги