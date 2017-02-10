Областную федерацию парусного спорта возглавил волжский бизнесмен



В Волжском прошла отчетно-выборная конференция региональной федерации парусного спорта. Главным ее итогом стало избрание нового президента. Им стал предприниматель в области IT-технологий Кирилл Рассолов.





Кирилл Рассолов



33-летний бизнесмен работает в интернет-сфере и сопровождает проведение спортивных мероприятий. В парусном спорте уже 27 лет. Неоднократный победитель и призер региональных и всероссийских регат. Яхтсмены посчитали, что он станет достойной заменой предыдущему главе федерации – Аркадию Михайлову, который сложил с себя полномочия. Контракт на новом месте работы запрещает Михайлову совмещение должности с работой в общественных организациях.



«Задачей нового президиума считаю поднятие соревнований на качественно новый уровень и привлечение к участию в мероприятиях областной ФПС как можно большего числа яхтсменов. Причем как местных, так и наших единомышленников из соседних регионов. Подобная практика реализуется в ходе подготовки к главному старту сезона – Кубку Нижней Волги, который традиционно проводится совместно с саратовскими яхтсменами и собирает участников из 8-10 городов России», – отметил Кирилл Рассолов в приветственной речи к яхтсменам.



Фото: fest.ru В Волжском прошла отчетно-выборная конференция региональной федерации парусного спорта. Главным ее итогом стало избрание нового президента. Им стал предприниматель в области IT-технологийбизнесмен работает в интернет-сфере и сопровождает проведение спортивных мероприятий. В парусном спорте уже. Неоднократный победитель и призер региональных и всероссийских регат. Яхтсмены посчитали, что он станет достойной заменой предыдущему главе федерации –, который сложил с себя полномочия. Контракт на новом месте работы запрещает Михайлову совмещение должности с работой в общественных организациях., – отметилв приветственной речи к яхтсменам.



