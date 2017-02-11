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Волгоградцы проводят День зимних видов спорта на лыжах
Сегодня, 14:25
Фото: Руслан Герасимов\ novostivolgograda.ru
Сегодня, 11 февраля, сотни волгоградцев и волжан вышли на старт XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент РФ Владимир Путин направил участникам лыжных гонок приветственную телеграмму. В ней он отметил, что, что именно подобные массовые состязания становятся для многих «стартом к большим спортивным победам и триумфам».
«Лыжня России» проводится с 1982 года и уже давно стала самым массовым лыжным состязанием. За 35 лет благодаря этим гонкам на лыжи встали тысячи любителей всех возрастов. Ожидается, что в этом году будет побит очередной рекорд по количеству участников лыжных гонок.
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