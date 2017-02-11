Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

» » » Волгоградцы проводят День зимних видов спорта на лыжах

Волгоградцы проводят День зимних видов спорта на лыжах

Сегодня, 14:25
bild
Волгоградцы проводят День зимних видов спорта на лыжах
Фото: Руслан Герасимов\ novostivolgograda.ru

Сегодня, 11 февраля, сотни волгоградцев и волжан вышли на старт XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент РФ Владимир Путин направил участникам лыжных гонок приветственную телеграмму. В ней он отметил, что, что именно подобные массовые состязания становятся для многих «стартом к большим спортивным победам и триумфам».
«Лыжня России» проводится с 1982 года и уже давно стала самым массовым лыжным состязанием. За 35 лет благодаря этим гонкам на лыжи встали тысячи любителей всех возрастов. Ожидается, что в этом году будет побит очередной рекорд по количеству участников лыжных гонок.

Волгоградцы проводят День зимних видов спорта на лыжах
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Военнослужащие ЮВО приняли участие в гонке «Лыжня России»

В Волжском проведут лыжные гонки для взрослых и малышей

Лыжня под козырек – в Волгограде соревновались военные

Впервые в Волгоградской области пройдет Чемпионат Южного военного округа - открытый кубок СКА по лыжному спорту

В Волгограде пройдут соревнования биатлонистов

В Волгоградской области пройдет регата «Паруса России»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги