Волгоградцы проводят День зимних видов спорта на лыжах

Фото: Руслан Герасимов\ novostivolgograda.ru



Сегодня, 11 февраля, сотни волгоградцев и волжан вышли на старт XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент РФ Владимир Путин направил участникам лыжных гонок приветственную телеграмму. В ней он отметил, что, что именно подобные массовые состязания становятся для многих «стартом к большим спортивным победам и триумфам».

«Лыжня России» проводится с 1982 года и уже давно стала самым массовым лыжным состязанием. За 35 лет благодаря этим гонкам на лыжи встали тысячи любителей всех возрастов. Ожидается, что в этом году будет побит очередной рекорд по количеству участников лыжных гонок.



Сегодня,, сотни волгоградцев и волжан вышли на старт XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент РФ Владимир Путин направил участникам лыжных гонок приветственную телеграмму. В ней он отметил, что, что именно подобные массовые состязания становятся для многих «стартом к большим спортивным победам и триумфам».«Лыжня России» проводится с 1982 года и уже давно стала самым массовым лыжным состязанием. За 35 лет благодаря этим гонкам на лыжи встали тысячи любителей всех возрастов. Ожидается, что в этом году будет побит очередной рекорд по количеству участников лыжных гонок.



