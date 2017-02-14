Волжан попросили поделиться старым спортинвентарем для нового музея В городе Волжском в ближайшее время откроют музей спорта. Он разместится в холле физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь», сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии.



В музее, который будет создан по инициативе городского комитета по физкультуре и спорту, планируется организовать несколько тематических разделов. Посетители узнают много интересных фактов из истории развития спорта и увидят спортивный инвентарь прошлых лет.



Кстати, принять участие в формировании музейного фонда могут все желающие, кто сможет подарить любой ретроспективный спортивный инвентарь. Кроме того, организаторы готовы рассмотреть предложения по креативному оформлению выставки. Экспонаты принимаются по четвергам с 9до 19 часов по адресу улица Набережная, 10.





Фото: admvol.ru В городе Волжском в ближайшее время откроют музей спорта. Он разместится в холле физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь», сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии.В музее, который будет создан по инициативе городского комитета по физкультуре и спорту, планируется организовать несколько тематических разделов. Посетители узнают много интересных фактов из истории развития спорта и увидят спортивный инвентарь прошлых лет.Кстати, принять участие в формировании музейного фонда могут все желающие, кто сможет подарить любой ретроспективный спортивный инвентарь. Кроме того, организаторы готовы рассмотреть предложения по креативному оформлению выставки. Экспонаты принимаются по четвергам с 9до 19 часов по адресу улица Набережная, 10.



