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» » » Волжан попросили поделиться старым спортинвентарем для нового музея

Волжан попросили поделиться старым спортинвентарем для нового музея

Сегодня, 19:56
Lopatin
Волжан попросили поделиться старым спортинвентарем для нового музеяВ городе Волжском в ближайшее время откроют музей спорта. Он разместится в холле физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь», сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии.

В музее, который будет создан по инициативе городского комитета по физкультуре и спорту, планируется организовать несколько тематических разделов. Посетители узнают много интересных фактов из истории развития спорта и увидят спортивный инвентарь прошлых лет.

Кстати, принять участие в формировании музейного фонда могут все желающие, кто сможет подарить любой ретроспективный спортивный инвентарь. Кроме того, организаторы готовы рассмотреть предложения по креативному оформлению выставки. Экспонаты принимаются по четвергам с 9до 19 часов по адресу улица Набережная, 10.


Фото: admvol.ru
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