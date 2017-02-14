Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани

В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы Сбербанка

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

» » » Новый глава федерации бокса Умар Кремлев готовится к реформам и работе с регионами

Новый глава федерации бокса Умар Кремлев готовится к реформам и работе с регионами

Сегодня, 02:28
Administrator
Умар Кремлев побывал в редакции "Советский спорт", где в рамках большого интервью рассказал о планах на будущее на новом посту и дружбе с Роем Джонсом.
Новый глава федерации бокса Умар Кремлев готовится к реформам и работе с регионами
Кандидатуру Умара Кремлева на должность главы (ранее президента) федерации бокса РФ утвердили 1 февраля на всероссийской конференции. Умар победил с неожиданно солидным отрывом, в боксерской терминологии «нокаутом», набрав 67% голосов на выборной конференции.
Умар Назарович рассказал, что после реорганизации и упразднении поста президента структура федерации бокса изменилась. Он как генеральный секретарь будет отвечать за всю деятельность организации. Но каждый шаг предстоит согласовывать с высшим наблюдательным советом. А роль исполкома будет заключаться в законодательной деятельности.
Уже сейчас Кремлев наметил основные направления работы. «Нам нужно менять систему и начать работу с регионами, спонсорами, по всем направлениям. Деятельность должна быть прозрачной. Не должно быть даже подозрений в кулуарных решениях» - отметил новый генсек. Он также пообещал заняться «больными» темами судейства и жеребьевки, а также уделить внимание популяризации любительского бокса и «завести» его в эфиры федеральных каналов.
Новый глава федерации бокса Умар Кремлев готовится к реформам и работе с регионами
Умар Кремлев рассказал и о своей дружбе с легендарным Роем Джонсом. Когда американский боксер получал российский паспорт, Умар помог Рою с пропиской в Одинцово. В ближайшее время сам генсек и российские промоутеры помогут Джонсу открыть в Подмосковье школу бокса.
Оригинал материла : http://m.sovsport.ru/gazeta/article-item/959605
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Легендарный боксер Рой Джонс приезжает в Волгоград с благородной миссией

Волгоградскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ возглавил Максим Опалев

Легендарный боксер Рой Джонс младший привез в Волгоград спортивное шоу

В Волжском готовится к открытию новый ФОК

Областную федерацию парусного спорта возглавил волжский бизнесмен

В Волгоградской области пройдет регата «Паруса России»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги