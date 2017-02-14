Новый глава федерации бокса Умар Кремлев готовится к реформам и работе с регионами



Кандидатуру Умара Кремлева на должность главы (ранее президента) федерации бокса РФ утвердили 1 февраля на всероссийской конференции. Умар победил с неожиданно солидным отрывом, в боксерской терминологии «нокаутом», набрав 67% голосов на выборной конференции.

Умар Назарович рассказал, что после реорганизации и упразднении поста президента структура федерации бокса изменилась. Он как генеральный секретарь будет отвечать за всю деятельность организации. Но каждый шаг предстоит согласовывать с высшим наблюдательным советом. А роль исполкома будет заключаться в законодательной деятельности.

Уже сейчас Кремлев наметил основные направления работы. «Нам нужно менять систему и начать работу с регионами, спонсорами, по всем направлениям. Деятельность должна быть прозрачной. Не должно быть даже подозрений в кулуарных решениях» - отметил новый генсек. Он также пообещал заняться «больными» темами судейства и жеребьевки, а также уделить внимание популяризации любительского бокса и «завести» его в эфиры федеральных каналов.



Умар Кремлев рассказал и о своей дружбе с легендарным Роем Джонсом. Когда американский боксер получал российский паспорт, Умар помог Рою с пропиской в Одинцово. В ближайшее время сам генсек и российские промоутеры помогут Джонсу открыть в Подмосковье школу бокса.

Оригинал материла : Умар Кремлев побывал в редакции "Советский спорт", где в рамках большого интервью рассказал о планах на будущее на новом посту и дружбе с Роем Джонсом.Кандидатуру Умара Кремлева на должность главы (ранее президента) федерации бокса РФ утвердили 1 февраля на всероссийской конференции. Умар победил с неожиданно солидным отрывом, в боксерской терминологии «нокаутом», набрав 67% голосов на выборной конференции.Умар Назарович рассказал, что после реорганизации и упразднении поста президента структура федерации бокса изменилась. Он как генеральный секретарь будет отвечать за всю деятельность организации. Но каждый шаг предстоит согласовывать с высшим наблюдательным советом. А роль исполкома будет заключаться в законодательной деятельности.Уже сейчас Кремлев наметил основные направления работы. «Нам нужно менять систему и начать работу с регионами, спонсорами, по всем направлениям. Деятельность должна быть прозрачной. Не должно быть даже подозрений в кулуарных решениях» - отметил новый генсек. Он также пообещал заняться «больными» темами судейства и жеребьевки, а также уделить внимание популяризации любительского бокса и «завести» его в эфиры федеральных каналов.Умар Кремлев рассказал и о своей дружбе с легендарным Роем Джонсом. Когда американский боксер получал российский паспорт, Умар помог Рою с пропиской в Одинцово. В ближайшее время сам генсек и российские промоутеры помогут Джонсу открыть в Подмосковье школу бокса.Оригинал материла : http://m.sovsport.ru/gazeta/article-item/959605



