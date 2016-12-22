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» » Сегодня день зимнего солнцестояния

Сегодня день зимнего солнцестояния

Вчера, 09:07
julija-ca
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Сегодня день зимнего солнцестоянияСегодня самый короткий день в году, его называют днем зимнего солнцестояния или солнцеворота. Долгота дня в Волгограде 21 декабря составит всего 8 часов 20 минут. Солнце взошло в 7:49, закат будет в 16:09.
Считается, что самый короткий день еще и один из самых холодных дней зимы. Последние несколько лет Волгоград прочно опровергал эту народную примету. Однако сегодня на улице стоит трескучий мороз, по некоторым районам города в 8 утра столбик термометра опускался ниже отметки -25 градусов.
Древние славяне считали, что в день зимнего солнцестояния берет свою власть Карачун – грозное божество смерти, подземный бог, повелевающих морозами.
Кстати, мы до сих пор используем в нашей речи обороты, связанные с этим божеством. Например, слово «карачун» употребляется для обозначения погибели, неудачного окончания чего-либо. В таких случаях говорили «пришел ему карачун». Считалось, что Карачун как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, уступая дорогу ночи. Отсюда и употребление глагола «карачить» в значении пятиться задом. Например, «эк, тебя раскорячило!».
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