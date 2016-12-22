Сегодня день зимнего солнцестояния

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В качестве наказания Багдасарян назначено 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 суток и на 14 суток. Девушка была ...
Валокордин и «Боярышник» собрались продавать по рецепту
Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник». По словам вице-премьера Александра Хлопонина, их можно будет покупать в ...
В московском регионе задержали семь экстремистов из «Таблиги Джамаат»
ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали в московском регионе семерых участников экстремистского объединения "Таблиги Джамаат", сообщает региональное управление ФСБ. Своей целью ...