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» » «Рождественский караван» прибывает в Волгоградскую область

«Рождественский караван» прибывает в Волгоградскую область

Вчера, 11:50
julija-ca
Просмотров: 133
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«Рождественский караван» прибывает в Волгоградскую областьКомпания Coca Cola реализует свой социальный проект уже 16 лет. Все эти годы большие яркие грузовики колесят по городам страны и дарят новогоднее настроение и взрослым, и детям. В наш регион «Рождественский караван» прибывает 25 декабря. Увидеть фирменные рождественские грузовики волгоградцы смогут в воскресенье вечером. Как сообщает пресс-служба волгоградской мэрии, все торжества пройдут на Площади Павших борцов около главной елки города-героя. Гостей праздника ждут конкурсы и представления.
А уже на следующий день, 26 декабря «Рождественский караван» приедет в Волжский. Сотрудники компании и волонтеры посетят приют «Дом милосердия», в котором постоянно проживают и обучаются 30 ребят. Они получат сладкие подарки, а также поздравления с наступающим Новым годом.
В этом году «Рождественский караван» проедет через 65 городов России. Проект стартовал 10 декабря 2016 года и завершится 13 января 2017 года. Однако организаторы отдельно оговаривают вероятность изменения графика движения каравана в связи с погодными условиями или дорожной ситуацией.

Фото пресс-службы администрации г. Волгограда
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