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» » В Волгограде состоялось вручение Почетных знаков «Материнская слава»

В Волгограде состоялось вручение Почетных знаков «Материнская слава»

Вчера, 12:30
julija-ca
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В Волгограде состоялось вручение Почетных знаков «Материнская слава»Торжественная церемония вручения Почетных знаков города-героя «Материнская слава Волгограда» состоялась накануне в зале заседаний мэрии. Вручали награды глава города Андрей Косолапов, его заместитель Алексей Волоцков и председатель комитета по социальной политике Волгоградской городской Думы Наталья Трубина.
Решение о награждении Почетным знаком города-героя Волгограда принято еще 7 декабря на заседании Волгоградской городской Думы. Тогда депутаты проголосовали за награждение трёх волгоградок: матери пятерых детей Анны Апаковой, матери шестерых детей Татьяны Анарбаевой и матери семерых детей Анны Борисовой.
- Сегодня мы по традиции чествуем лучших многодетных матерей Волгограда. Вы – настоящая гордость нашего города, - сказал Андрей Косолапов. – Вручение наград - это еще одна возможность выразить вам свою благодарность за то, что вы успешно совмещаете заботу о своей большой семье с общественной и профессиональной работой. Здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и ответного тепла от своих детей!
Алексей Волоцков в своем выступлении подчеркнул, что Почетный знак города-героя Волгограда «Материнская слава» является высшим знаком признания многодетных матерей.
Особо отметим, что все награжденные не только являются многодетными матерями, но и совмещают воспитание своих детей с общественной и профессиональной деятельностью.
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