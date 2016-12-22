|
Улицы Волгограда посыпали песком и солью
Вчера, 12:40
Просмотров: 132
Комментариев: 0
Волгоградские дорожники отсыпают улицы города песко-соленой смесью. Ночью на дорогах Волгограда отсыпано 300 тонн противогололедных средств. На дорогах работали около 60 единиц спецтехники, в том числе КДМ, трактор-щетки, погрузчики и самосвалы. С помощью снегоуборочной техники в ночные часы собрано более 640 кубометров снега.
В утренние часы работы продолжились, об этом сообщает пресс-служба волгоградской мэрии. Сейчас муниципальные дорожные предприятия убирают снег с проезжей части и ведут обработку магистралей противогололедной смесью. Уборка снега организована на пр. Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах, ул. Н. Отрады, пр. Жукова, пр. Университетском. Особое внимание уделяется уборке снега с тротуаров, возле остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходах.
Администрация города призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не оставлять личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не создавать помех работающей дорожной технике.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.