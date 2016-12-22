Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

Ремонт моста через р. Царицу и Самарского путепровода в Волгограде закончат до конца года

К 15 октября во все дома волгоградцев поступит тепло

Под Волгоградом достроят маслоэкстракционный завод

» » Улицы Волгограда посыпали песком и солью

Улицы Волгограда посыпали песком и солью

Вчера, 12:40
julija-ca
Просмотров: 132
Комментариев: 0
Улицы Волгограда посыпали песком и сольюВолгоградские дорожники отсыпают улицы города песко-соленой смесью. Ночью на дорогах Волгограда отсыпано 300 тонн противогололедных средств. На дорогах работали около 60 единиц спецтехники, в том числе КДМ, трактор-щетки, погрузчики и самосвалы. С помощью снегоуборочной техники в ночные часы собрано более 640 кубометров снега.
В утренние часы работы продолжились, об этом сообщает пресс-служба волгоградской мэрии. Сейчас муниципальные дорожные предприятия убирают снег с проезжей части и ведут обработку магистралей противогололедной смесью. Уборка снега организована на пр. Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах, ул. Н. Отрады, пр. Жукова, пр. Университетском. Особое внимание уделяется уборке снега с тротуаров, возле остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходах.
Администрация города призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не оставлять личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не создавать помех работающей дорожной технике.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Дорожная техника работала на улицах Волгограда всю ночь

С волгоградских улиц всю ночь вывозили снег

Контроль за работой управляющих компаний по уборке снега во дворах будет усилен

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги