Прокуратура освободила волгоградцев от комиссии при оплате взносов за капремонт Просмотров: 172 Комментариев: 0

Как следует из материалов, между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» заключен договор по приему платежей на капитальный ремонт.

Согласно п.3.1 указанного договора за выполняемые работы ФГУП «Почта России» с плательщика (физического лица) при совершении им платежа за капитальный ремонт удерживается комиссионное вознаграждение, размер которого устанавливается учреждением самостоятельно.

Вместе с тем, согласно нормам гражданского законодательства возникающие и существующие в рамках обязательства права и обязанности относятся только к сторонам обязательства и не порождают обязанностей для тех лиц, которые в качестве сторон в нем не участвуют (ст.ст.307, 308 ГК РФ).

Таким образом, взимание комиссии с граждан за оплату капитального ремонта является незаконным.

Сотрудники прокуратуры особо отмечают, что во многих населенных пунктах Волгоградской области отсутствуют иные способы оплаты взносов на капитальный ремонт нежели через почтовые отделения.

По итогам проверки прокуратурой Волгоградской области в региональный комитет жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющий функции и полномочия учредителя фонда, внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по представлению прокуратуры за допущенные нарушения начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда комитета ЖКХ привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Прокуратура Волгоградской области провела проверку исполнения требований законодательства при взимании взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. По результатам проверки жители Волгоградской области освобождены от комиссии при оплате взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов.Как следует из материалов, между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» заключен договор по приему платежей на капитальный ремонт.Согласно п.3.1 указанного договора за выполняемые работы ФГУП «Почта России» с плательщика (физического лица) при совершении им платежа за капитальный ремонт удерживается комиссионное вознаграждение, размер которого устанавливается учреждением самостоятельно.Вместе с тем, согласно нормам гражданского законодательства возникающие и существующие в рамках обязательства права и обязанности относятся только к сторонам обязательства и не порождают обязанностей для тех лиц, которые в качестве сторон в нем не участвуют (ст.ст.307, 308 ГК РФ).Таким образом, взимание комиссии с граждан за оплату капитального ремонта является незаконным.Сотрудники прокуратуры особо отмечают, что во многих населенных пунктах Волгоградской области отсутствуют иные способы оплаты взносов на капитальный ремонт нежели через почтовые отделения.По итогам проверки прокуратурой Волгоградской области в региональный комитет жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющий функции и полномочия учредителя фонда, внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по представлению прокуратуры за допущенные нарушения начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда комитета ЖКХ привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.



