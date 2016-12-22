НовостиВолгограда.ру Общество » Елена Исинбаева дарит подарки и верит в Деда Мороза Елена Исинбаева дарит подарки и верит в Деда Мороза Просмотров: 72 Комментариев: 0

Как пояснила олимпийская чемпионка, эта площадка была построена за счёт её денежной компенсации за невозможность выступления на последней Олимпиаде в Бразилии. Елена решила потратить эти средства на спортивное оборудование для детей России. Одну такую площадку получили юные жители города Волжского. Она разместилась в реабилитационном центре «Надежда». Воспитанники центра – около 200 детей города Волжского, а также других городов и районов области. Это дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежедневно они проходят реабилитацию в этом учреждении.

- Я очень рада, что эта площадка вам пригодится, - сказала Елена Исинбаева, обращаясь к ребятам. - Уверена, здесь вы сможете заниматься спортом, оздоравливая тело и дух. Ведь для вас нет ничего невозможного: вы настолько сильные, потому что каждый день преодолеваете непреодолимое. Успехов вам!

Как сообщает пресс-служба волжской мэрии, почетная гостья совершила экскурсию по центру, осмотрев помещения для реабилитации детей. Ребята задавали вопросы Елене о тренировках и мечтах спортсменки. Отвечая на вопрос одного из воспитанников о существовании Деда Мороза, Елена призналась, что до сих пор в него верит.

- Конечно, он существует и исполняет любую вашу мечту, - сказала Исинбаева, - только нужно и самим приложить усилия: много трудиться и учиться.

Спортивная площадка в центре «Надежда» размером 179 квадратных метров предназначена для игр в баскетбол, гандбол и футбол. Здесь есть ворота и баскетбольные щиты. Она имеет специальное спортивное покрытие (из полимерной крошки), снижающее риск получения травм во время игр. На сегодня в городе Волжском установлено три спортивные площадки Елены Исинбаевой: в Детском доме (совместно с одной из международных компаний), во дворе дома на ул. Мира, 75 (по федеральной целевой программе) и в центре «Надежда» (на собственные средства чемпионки). В следующем году фонд Елены Исинбаевой планирует установить многофункциональную спортплощадку в пос. Краснооктябрьский. В городе Волжском открылась новая спортивная площадка в социально-реабилитационном центре «Надежда». Вместе с воспитанниками этого учреждения открыла площадку олимпийская чемпионка, член МОК Елена Исинбаева.Как пояснила олимпийская чемпионка, эта площадка была построена за счёт её денежной компенсации за невозможность выступления на последней Олимпиаде в Бразилии. Елена решила потратить эти средства на спортивное оборудование для детей России. Одну такую площадку получили юные жители города Волжского. Она разместилась в реабилитационном центре «Надежда». Воспитанники центра – около 200 детей города Волжского, а также других городов и районов области. Это дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ежедневно они проходят реабилитацию в этом учреждении.- Я очень рада, что эта площадка вам пригодится, - сказала Елена Исинбаева, обращаясь к ребятам. - Уверена, здесь вы сможете заниматься спортом, оздоравливая тело и дух. Ведь для вас нет ничего невозможного: вы настолько сильные, потому что каждый день преодолеваете непреодолимое. Успехов вам! Как сообщает пресс-служба волжской мэрии, почетная гостья совершила экскурсию по центру, осмотрев помещения для реабилитации детей. Ребята задавали вопросы Елене о тренировках и мечтах спортсменки. Отвечая на вопрос одного из воспитанников о существовании Деда Мороза, Елена призналась, что до сих пор в него верит.- Конечно, он существует и исполняет любую вашу мечту, - сказала Исинбаева, - только нужно и самим приложить усилия: много трудиться и учиться.Спортивная площадка в центре «Надежда» размером 179 квадратных метров предназначена для игр в баскетбол, гандбол и футбол. Здесь есть ворота и баскетбольные щиты. Она имеет специальное спортивное покрытие (из полимерной крошки), снижающее риск получения травм во время игр. На сегодня в городе Волжском установлено три спортивные площадки Елены Исинбаевой: в Детском доме (совместно с одной из международных компаний), во дворе дома на ул. Мира, 75 (по федеральной целевой программе) и в центре «Надежда» (на собственные средства чемпионки). В следующем году фонд Елены Исинбаевой планирует установить многофункциональную спортплощадку в пос. Краснооктябрьский.



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