Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

Ремонт моста через р. Царицу и Самарского путепровода в Волгограде закончат до конца года

К 15 октября во все дома волгоградцев поступит тепло

Под Волгоградом достроят маслоэкстракционный завод

» » Аварийно-спасательная служба региона проводит плановую тренировку

Аварийно-спасательная служба региона проводит плановую тренировку

Сегодня, 16:19
julija-ca
Просмотров: 38
Комментариев: 0
Аварийно-спасательная служба региона проводит плановую тренировкуСегодня в Волгоградской области проходит комплексная тренировка аварийно-спасательные службы региона. В ходе учений отрабатываются вопросы реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений, характерных для зимнего периода. Руководит Южный региональный центр МЧС России.
В ходе тренировки будут отработаны возможные чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах в зимний период, нарушения энергоснабжения, а также чрезвычайные ситуации на водных объектах в результате отрыва льдин.
Будет проверена готовность мобильных пунктов обогрева, пунктов временного размещения, аэромобильной группы Специализированной пожарно-спасательной части, а также готовность сил и средств спасательных служб Волгоградской области.
Межведомственный оперативный штаб, созданный на время тренировки в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области, отработает вопросы взаимодействия и принятия решений при ликвидации условных чрезвычайных ситуаций.
Тренировка проходит в течение сегодняшнего дня.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

С начала года на водных объектах региона погибло два человека

В ВОАО «Химпром» в карбидном цеху прошла учебная тренировка

«Волгоградэнерго» готов к весенним паводкам

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги