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Волгоградским школьникам вернули льготный проезд в муниципальном транспорте

Вчера, 19:20
Administrator
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Волгоградским школьникам вернули льготный проезд в муниципальном транспортеНа сегодняшнем заседании Волгоградской городской Думы депутаты приняли решение о введение льготного проезда для школьников. Пока принятый документ регламентирует предоставление данной льготы лишь во втором полугодии текущего учебного года: с 1 января по 31 мая 2017 года. Продлить сроки выплаты компенсаций за школьные проездные на дальнейший период, народные избранники пообещали уже в следующем календарном году.
Напомним, разговоры о возврате льготного проезда на муниципальном транспорте для школьников идут уже давно. Месяц назад эта тема стала предметом обсуждения на заседании месяц назад. И большинство народных избранников высказались за то, чтобы принять данное социально важное решение.
Разработкой проекта думского решения занимался профильный комитет по социальной политике. Вот что заявила его председатель Наталья Трубина:
- Согласно решению, в Волгограде возобновляется предоставление компенсаций за школьный проездной с 1 января по 31 мая 2017 года. На реализацию этого решения в бюджет города на 2017 год мы заложили 5 миллионов рублей, - подчеркнула депутат.
Это решение будет распространяться на всех школьников города. Оформление льготы максимально упростят – родителям не придется собирать кучу справок.
Заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, комментируя принятый документ, пообещал, что данное решение – промежуточная мера. В начале следующего года, когда в городе заработает система электронных проездных билетов, и муниципальные транспортные предприятия оценят всесторонне новую схему работы, депутаты вернутся к этой теме, чтобы продлить эту меру социальной поддержки на следующий учебный год.
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