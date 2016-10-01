Волгоградским школьникам вернули льготный проезд в муниципальном транспорте Просмотров: 56 Комментариев: 0

Напомним, разговоры о возврате льготного проезда на муниципальном транспорте для школьников идут уже давно. Месяц назад эта тема стала предметом обсуждения на заседании месяц назад. И большинство народных избранников высказались за то, чтобы принять данное социально важное решение.

Разработкой проекта думского решения занимался профильный комитет по социальной политике. Вот что заявила его председатель Наталья Трубина:

- Согласно решению, в Волгограде возобновляется предоставление компенсаций за школьный проездной с 1 января по 31 мая 2017 года. На реализацию этого решения в бюджет города на 2017 год мы заложили 5 миллионов рублей, - подчеркнула депутат.

Это решение будет распространяться на всех школьников города. Оформление льготы максимально упростят – родителям не придется собирать кучу справок.

Заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, комментируя принятый документ, пообещал, что данное решение – промежуточная мера. В начале следующего года, когда в городе заработает система электронных проездных билетов, и муниципальные транспортные предприятия оценят всесторонне новую схему работы, депутаты вернутся к этой теме, чтобы продлить эту меру социальной поддержки на следующий учебный год. На сегодняшнем заседании Волгоградской городской Думы депутаты приняли решение о введение льготного проезда для школьников. Пока принятый документ регламентирует предоставление данной льготы лишь во втором полугодии текущего учебного года: с 1 января по 31 мая 2017 года. Продлить сроки выплаты компенсаций за школьные проездные на дальнейший период, народные избранники пообещали уже в следующем календарном году.Напомним, разговоры о возврате льготного проезда на муниципальном транспорте для школьников идут уже давно. Месяц назад эта тема стала предметом обсуждения на заседании месяц назад. И большинство народных избранников высказались за то, чтобы принять данное социально важное решение.Разработкой проекта думского решения занимался профильный комитет по социальной политике. Вот что заявила его председатель Наталья Трубина:- Согласно решению, в Волгограде возобновляется предоставление компенсаций за школьный проездной с 1 января по 31 мая 2017 года. На реализацию этого решения в бюджет города на 2017 год мы заложили 5 миллионов рублей, - подчеркнула депутат.Это решение будет распространяться на всех школьников города. Оформление льготы максимально упростят – родителям не придется собирать кучу справок.Заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, комментируя принятый документ, пообещал, что данное решение – промежуточная мера. В начале следующего года, когда в городе заработает система электронных проездных билетов, и муниципальные транспортные предприятия оценят всесторонне новую схему работы, депутаты вернутся к этой теме, чтобы продлить эту меру социальной поддержки на следующий учебный год.



