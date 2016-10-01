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Губернатор ввел режим повышенной готовности для служб экстренного реагирования

Вчера, 19:55
Administrator
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Губернатор ввел режим повышенной готовности для служб экстренного реагированияГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о переводе с сегодняшнего дня и до 15 января 2017 года всех сил и средств территориальной подсистемы и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности.
Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области поставлена задача - круглосуточно проводить мониторинг обстановки, погодных условий. Все службы экстренного реагирования должны находиться в постоянной готовности к предупреждению и ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. В администрации Волгоградской области в период новогодних и рождественских праздников будет установлено дежурство ответственных лиц.
Напомним, на состоявшемся накануне оперативном совещании Андрей Бочаров подчеркнул, что обеспечение безопасности жителей региона в предстоящие праздничные дни является ключевой задачей. Особое внимание губернатор обратил на подготовку систем жизнеобеспечения, дорожных и спасательных служб.
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