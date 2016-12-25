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» » Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета ТУ-154

Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета ТУ-154

Вчера, 20:54
Administrator
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Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета ТУ-154Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования родственникам погибших, проживавших на территории Волгоградской области, находившихся на борту разбившегося сегодня самолета ТУ-154 Министерства обороны России.
Как сообщается на официальном сайте администрации региона, губернатор поставил задачу перед профильными ведомствами оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Соболезнования от имени главы региона и жителей Волгоградской области были направлены в адрес Министерства обороны РФ, редакций и коллективу академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

Фото с официальной страницы Академического ансамбля им. А.В. Александрова в социальной сети vk.com
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