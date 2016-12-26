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» » Волгоградцы скорбят вместе со всей страной

Волгоградцы скорбят вместе со всей страной

Сегодня, 09:55
Administrator
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Волгоградцы скорбят вместе со всей странойГлава администрации города-героя Волгограда Виталий Лихачев начал сегодняшнюю рабочую планерку с минуты молчания. Как сообщает пресс-служба мэрии, он выразил глубокие соболезнования проживающим в Волгограде родным и близким погибших в авиакатастрофе с самолетом ТУ-154, произошедшей вчера в небе над Черным морем.
Администрация города отменила все запланированные развлекательные и праздничные мероприятия. В городе приспущены государственные флаги. Волгоград скорбит по погибшим.
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