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» » Сегодня в России – день траура

Сегодня в России – день траура

Сегодня, 10:31
Administrator
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Сегодня в России – день траура26 декабря в Российской Федерации объявлен днём общенационального траура. Указ «Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае» Президент России Владимир Путин подписал накануне.
- Прежде всего, хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем, - заявил Президент. - Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших.
Сегодня на всей территории страны приспущены Государственные флаги Российской Федерации. В учреждениях культуры и в эфире телерадиокомпаний отменены развлекательные мероприятия и передачи.
В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение рано утром 25 декабря в акватории Черного моря возле города Сочи, погибли 92 человека. Среди погибших - артисты ансамбля им. А. Александрова, военнослужащие, журналисты федеральных телеканалов, члены экипажа.

Фото с сайта 1tv.ru
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