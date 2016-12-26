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НовостиВолгограда.ру » Общество » В разбившемся самолете ТУ-154 находился выпускник 24 школы города Волжского
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Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: на дне Черного моря найдены обломки, предположительно, Ту-154
Поисковая группа МЧС обнаружила обломки, предположительно, самолета Ту-154 на дне Черного моря в миле (1,61 км) от берега, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Песков назвал слова Рынски о гибели журналистов в Ту-154 сумасшествием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сумасшествием высказывания журналистки Божены Рынски о гибели тележурналистов в катастрофе Ту-154 в Сочи.