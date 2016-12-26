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» » В разбившемся самолете ТУ-154 находился выпускник 24 школы города Волжского

В разбившемся самолете ТУ-154 находился выпускник 24 школы города Волжского

Сегодня, 12:49
Administrator
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В разбившемся самолете ТУ-154 находился выпускник 24 школы города ВолжскогоВ катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение рано утром 25 декабря в акватории Черного моря возле города Сочи, погибли 92 человека. Среди погибших - артисты ансамбля им. А. Александрова, военнослужащие, журналисты федеральных телеканалов, члены экипажа.
На борту самолета находились три уроженца Волгоградской области. Артисты ансамбля песни и пляски им. А. Александрова Евгений Булочников и Иван Шахов, а также заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Негруб Александр Николаевич.
Евгений и Иван вместе с другими артистами летели в Сирию, где на военной базе Хмеймим ансамбль имени А. Александрова должен быть концерт. Александр Негруб находился на борту по своим служебным обязанностям.
Евгений Булочников пришел в ансамбль Александрова в 2008 году. Ему не было и 30 лет, но он, как солист ансамбля был известен в нескольких странах мира. За вклад в развитие военной музыки Евгений награжден медалью «Памяти генерал-майора Александрова».
Иван Шахов – из семьи волгоградских артистов Виктора и Галины Шаховых. Его родители много лет выступают в государственном ансамбле песни и пляски «Казачья воля». Профессиональная карьера Ивана также начиналась в этом коллективе. В прославленный ансамбль им. Александрова он попал, когда был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Ему было 24 года.
Подполковник Александр Негруб родился в городе Волжском в 1975 году. Учился в спортивном классе 24 школы (выпуск 1992 года). По рассказам одноклассников, он всегда мечтал о небе, тем более отличным примером для него служил его отец, который всю жизнь был связан с авиацией. Как рассказал корреспонденту "НовостиВолгорада.ру" Сергей Анисин, одноклассник подполковника Негруба, он всегда был целеустремленным. Александр не только хорошо учился, но и был в отличной физической форме. Одноклассники вспоминают о нем, как о верном друге, он всегда готов был прийти на помощь.
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