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НовостиВолгограда.ру » Общество » В Волгограде новые автобусы вышли на новые маршруты
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От падения с высоты 15-го этажа ребенок скончался на месте.
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На освобождение сирийской Ракки и иракского Мосула и ликвидацию остатков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уйдет два года, считает генерал-лейтенант ...
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