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В Волгограде новые автобусы вышли на новые маршруты

Вчера, 16:54
Administrator
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В Волгограде новые автобусы вышли на новые маршрутыК 1 февраля начнут работу в полном объеме 7 новых автобусных маршрутов. А сегодня в тестовом режиме на линию вышли автобусы по 2 маршрутам: №20, следующим от пл. им. Дзержинского до аллеи Героев, и №85 – от Кардиоцентра до Жилгородка. Все автобусы – низкопольные, марки ЛиАЗ-529267, 2016 года выпуска, работают на газомоторном топливе.
Победителем открытого аукциона на обслуживание 7 муниципальных субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам стала транспортная компания «Волгоградский автобусный парк». Она готова выпустить на новые маршруты 149 новых автобусов, еще 15 будут находиться в резерве. Они нужны для того, чтобы перевозчик смог обеспечить бесперебойность движения автобусов на каждом маршруте. Интервал составит 10 минут в час-пик и до 15-20 минут в остальное время.
Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе волгоградской мэрии, все автобусы оборудованы специальными климатическими установками, системой ГЛОНАСС. Вместимость салона - 108 человек, из них 28 мест для сидения. Машины приспособлены для перевозки маломобильных граждан
На оставшиеся 5 маршрутов (Жилгородок - ул. им. Тулака, Больничный комплекс - ул. им. Тулака, пос. ГЭС – ул. Тополевая, «Юбилейный» – 7-я больница, Спартановка – ТРЦ «Акварель») автобусы начнут выходить в ближайшее время.
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