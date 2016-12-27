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» » На главной площади Волжского установили карету, тыкву и цифры «2017»

На главной площади Волжского установили карету, тыкву и цифры «2017»

Сегодня, 13:29
Administrator
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На главной площади Волжского установили карету, тыкву и цифры «2017»В городе Волжском продолжаются работы по украшению улиц и площадей светящимися объектами и новогодними малыми архитектурными формами. Как сообщили корреспонденту агентства «НовостиВолгограда» в пресс-службе волжской мэрии, буквально на днях в самом центре парка «Волжский» - на площадке перед светомузыкальными фонтанами установлены светодиодные цифры «2017». Высота каждой цифры – 2,5 метра.
Вместе с другими светящимися фигурами, которые появились в городе Волжском к Новому году, они создают атмосферу наступающего праздника. Напомним, чуть ранее здесь уже были установлены карета, тыква и туфелька Золушки. Работы по установке и подключению этих объектов выполнили специалисты муниципальных предприятий ВМЭС и Комбината благоустройства.
Все эти конструкции будут находиться на центральной площади Волжского в течение всех новогодних и рождественских праздников.
Администрация парка обращается к жителям с просьбой: бережно относится к новогодним архитектурным формам, сохраняя красоту и благоустройство города.
За объектами ведется круглосуточное видеонаблюдение. И именно видеозапись с камер наблюдения ровно год назад помогла сотрудникам полиции буквально за сутки найти похитителей светодиодного оленя.
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