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Волгоградцы принимают активное участие в петиции против Божены Рынски
Сегодня, 14:54
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Сразу после крушения ТУ-154 над Черным морем светская львица и журналист Божена Рынска опубликовала пост в сети facebook, где высказала сожаление, что не все погибшие были сотрудниками НТВ. Рынска попутно оскорбила погибших журналистов, назвав их «НТВошками». Высказывания оппозиционной журналистки вызвали широкий общественный резонанс. В интернете 25 декабря появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства. На 15-00 27 декабря петиция собрала уже почти 100 тыс. голосов. Среди подписавшихся много жителей Волгоградской области, которые активно обсуждают антигражданский поступок журналистки в соц. сетях и оставляют комментарии на сайте, где размещена петиция.
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