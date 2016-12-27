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Семье погибшего в авиакатастрофе Ивана Шахова окажут финансовую помощь
Сегодня, 15:19
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Власти региона приняли решение о выделении родственникам погибшего в авиакатастрофе 25 декабря Ивана Шахова финансовой помощи. Как сообщили корреспонденту агентства «НовостиВолгограда» в пресс-службе администрации Волгоградской области, выплата составит 1 миллион рублей. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами: оказать всю необходимую помощь семье погибшего и распорядился изыскать данные средства в резервном фонде администрации региона.
Погибший в результате крушения самолета ТУ-154 в небе над Черным морем Иван Шахов был зарегистрирован в Волгоградской области. Напомним, кроме него, в авиакатастрофе 25 декабря погибли еще два уроженца Волгоградской области: солист ансамбля имени А. Александрова Евгений Булочников и заместитель командира авиационной эскадрильи, подполковник Александр Негруб.
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